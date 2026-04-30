Finn Wolfhard pubblicherà il suo nuovo album “Fire From The Hip” il 10 luglio: la notizia è accompagnata dal nuovo singolo “I’ll Let You Finish”.

Il nuovo disco, a quanto ci dicono le note stampa, si presenta come un’evoluzione (rispetto all’esordio) costruita attorno all’energia della collaborazione e alla nostalgia intessuta in tutto il songwriting di Wolfhard. Da giovane cresciuto in un’epoca in cui la cultura pop dominava i media, Wolfhard incanala quella prospettiva nella sua scrittura, esplorando temi di riflessione, memoria culturale e umorismo.

“Sono cresciuto in un periodo incredibile per la cultura pop, ovviamente la mia musica è influenzata da questi eventi che ho vissuto.“

Ispirato da album rock fondamentali come “Exile on Main Street” e “Beggars Banquet”, Wolfhard si sta orientando verso un suono più ampio e collaborativo.

“Non dimenticherò mai la registrazione di questo album. È stata un’esperienza davvero speciale essere circondato da alcuni dei miei amici più cari, il cui sostegno ha significato molto per me. Hanno portato in tavola tante idee incredibili e la loro creatività ha contribuito a plasmare il disco rendendolo quello che è”, dice Wolfhard.

Tracklist:



I’ll Let You Finish

Common Side Effects

Lights Go Down

Follow

Tunnels

Trail

Crater

Oscilloscope

Maggie

Nice To Meet You Again

Good Morning

The Climb (Not That One)