I Kneecap hanno presentato un cortometraggio di 12 minuti “Irish Goodbye”, che funge anche da video musicale per l’omonima canzone, con la partecipazione di Kae Tempest.

La canzone è stata scritta da Móglaí Bap (vero nome Naoise Ó Cairealláin), ispirato dalla perdita di sua madre, Aoife Ní Riain, suicidatasi nel 2020.

Il cortometraggio, interpretato dagli attori irlandesi Deirdre O’Kane (Small Town: Big Story) e Liam Cunningham (Game Of Thrones), segue una famiglia mentre affronta la perdita di una persona cara, presumibilmente a causa di un suicidio. Le riprese di Kneecap e Tempest si alternano a scene drammatiche, con il cortometraggio che si conclude con il messaggio: “Per coloro che abbiamo perso e coloro che non vogliamo perdere“, oltre a una dedica ad Aoife Ní Riain.

Per accompagnare l’uscita della canzone e del cortometraggio, Móglaí Bap ha recentemente raccontato come è nata la canzone. “Non avevo mai avuto intenzione di scrivere una canzone su questo“, ha scritto su Instagram. “Ma qualcuno ha mandato a mio fratello un documentario su mio padre negli anni ’90, quando era presidente di Conradh na Gaeilge. La troupe del film è venuta a casa mia, ed eravamo solo dei ragazzini che facevano i compiti, scherzando. Non eravamo il tipo di famiglia che aveva filmati di noi stessi da piccoli, solo fotografie, quindi è stata la prima volta che ho visto mia madre in un video. Ed era felice. Vederla felice ha avuto un profondo effetto su di me. Mi sono commosso tantissimo vedendola così. ‘Irish Goodbye’ parla delle cose banali che io e mia madre facevamo insieme. Non avevo mai capito che sarebbero state le cose di tutti i giorni a mancarmi quando se ne fosse andata; andare a fare una passeggiata al parco, lei che mi sgridava o mi rimetteva in riga, dandomi consigli. Sono tutte le piccole cose che ti mancano.“