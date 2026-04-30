credit: Hideaki Hamada

Cornelius torna con la sua prima nuova uscita discografica dopo anni, aprendo un nuovo capitolo tanto atteso con la Eat Your Own Ears Recordings. Il suo nuovo singolo, una cover di “Yumenemi”, è stato originariamente pubblicato nel 1989 da uno dei cantautori più iconici del Giappone, Yosui Inoue, e rimane un classico cult della musica balearica.

Rivisitata attraverso la singolare lente di Cornelius, la traccia unisce la sua caratteristica produzione in stile collage, i dettagli ritmici intricati e l’elettronica sfocata con un’inflessione tropicalia cadenzata, per un brano vorticoso e inebriante che ben si addice al titolo, che si traduce approssimativamente come “sognare”.

Il nuovo brano arriva sulla scia di un recente rinnovato interesse per il suo lavoro, tra cui un momento virale su TikTok e un cenno di approvazione da parte di Rosalía, che ha inserito “Typewrite Lesson”, originariamente un b-side dell’iconico album di Cornelius del 1997 “Fantasma”, nella sua playlist di Vogue dedicata ai preferiti di tutti i tempi in occasione del Met Gala.

Cornelius è il progetto musicale del polistrumentista giapponese Keigo Oyamada, che ha iniziato la sua carriera da adolescente e ha lanciato il nome Cornelius nei primi anni ’90, ispirandosi alla sua band Flipper’s Guitar. Il progetto prende il nome da Il pianeta delle scimmie.