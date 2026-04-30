I Grazer li conosciamo bene, sono il progetto musicale di una coppia di Melbourne, Mollie e Matt, le cui esperienze nel campo della pittura, della fotografia e della poesia influenzano il loro sound caratteristico: un mix sognante che spazia da richiami anni ’80, Britpop e shoegaze anni ’90.

I loro ritornelli malinconici richiamano la forza dei primi amori, saturi del malinconico ottimismo della giovinezza.

Ora eccoli qui con la deliziosa “A Wretch Like You” che, con i suoi synth, il basso incalzante e lo zucchero filato delle voci che si cercano e si trovano per disegnare melodie, richiama inevitabilmente i Cure in una canzone che è un trionfo pop e un trionfo melodico. Da amore al primo ascolto.

Listen & Follow

GRAZER: Facebook