I Placebo hanno pubblicato la versione “Re:Created” del loro brano “Lady Of The Flowers”:

L’uscita arriva dopo che la band ha svelato i dettagli di “Re: Created”, ovvero una rielaborazione del loro album di debutto del 1996.

Hanno confermato la notizia del disco insieme ai piani per un nuovo tour nel Regno Unito e in Europa, durante il quale suoneranno esclusivamente brani tratti dai loro primi due album. Il nuovo disco uscirà il 19 giugno per Elevator Lady Ltd ed è già stato anticipato dalla nuova versione di “Bruise Pristine”.

Ora, Brian Molko e Stefan Olsdal hanno pubblicato un secondo assaggio dell’uscita, condividendo una versione rielaborata di “The Lady Of The Flowers”.



Il brano è stato realizzato tornando ai nastri originali e utilizzando nuove parti strumentali per portare la canzone in un territorio nuovo.

L’album vedrà tutte e 10 le canzoni della tracklist originale rielaborate, oltre a due brani bonus. Ogni brano è stato rivisitato con la speranza di mantenere lo spirito grezzo iniziale, ma introducendo aspetti che mostrano come la band si sia evoluta nel corso di 30 anni.

“Consideriamo questo disco come una versione del regista. Non l’abbiamo ricreato da zero. Siamo tornati ai nastri master originali e abbiamo riportato nel disco 30 anni di esibizioni dal vivo di queste canzoni. Quando abbiamo realizzato il primo album, non avevamo ancora l’esperienza né le conoscenze in studio per tradurre appieno ciò che avevamo in mente”, hanno aggiunto, spiegando che “il progetto mirava a completare finalmente il disco, trasportandolo sonicamente nel XXI secolo, pur preservando l’integrità e lo spirito dell’originale“.

La data italiana del tour è attesa il 6 novembre all’ Unipol Forum di Assago (MI).