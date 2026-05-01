Peter Gabriel ha pubblicato un nuovo singolo dal forte contenuto politico, “Won’t Stand Down”, che, secondo lui, mira a “incoraggiare una qualche forma di attivismo“.

Il brano è parte del suo nuovo album “O\I”. L’ undicesimo album in studio sarà il seguito di “I/O” del 2023.

Ogni brano ha sia un mix “Bright-Side” che uno “Dark-Side” ed è pubblicato in concomitanza con la luna piena e la luna nuova. Finora i singoli sono usciti con regolarità ogni mese: “Been Undone” a gennaio, “Put the Bucket Down” a febbraio, “What Lies Ahead” a marzo e “Till Your Mind Is Shining” ad aprile.

L’ultimo brano, di è stata svelata la versione “Bright-Side” si presenta come una canzone incoraggiante che cerca di spingere al cambiamento nel mondo.



L’artwork della canzone proviene da Shirin Neshat e dalla sua opera “Faith”, dopo che Gabriel ha scoperto il suo lavoro “bello, potente e politico” negli anni ’90.

“Utilizzando il lavoro di Shirin qui, la gente potrebbe chiedersi se questa canzone sia collegata a ciò che sta accadendo ora in Iran e, sebbene non sia stata scritta in riferimento al bombardamento“, ha detto Gabriel, “è stata scritta prima di quell’attacco – penso che sia una vera condanna dell’umanità il fatto che non abbiamo trovato un modo per risolvere le controversie senza bombardarci, distruggerci e ucciderci a vicenda. Ormai dovremmo essere ben oltre tutto questo“.

Il “Dark-Side Mix” della canzone uscirà più avanti nel mese, in occasione della luna nuova.