credit: Lindsay Metivier

“Abacus”, di Florence Dore, viaggia forte in stile anni ’90, sulla scia di Belly e Liz Phair, con un giro di chitarra iniziale che sembra uscire da casa Stone Roses. Durante il tour, Dore ha fatto tappa allo studio Chase Park Transduction di David Barbe ad Athens, in Georgia, per registrare il brano con Mark Spencer alla chitarra solista e all’organo e Gene Holder al basso.

“Quando si tratta di amore e matrimonio, il tutto è maggiore della somma delle sue parti“, afferma Dore. “Non ci sono regole in una relazione. Non puoi sederti con un abaco e calcolare la matematica e la logica dell’amore. Sono sposata con un batterista che non è mai andato al college e io ho un dottorato di ricerca. Forse sulla carta non sembrerebbe una bella cosa, ma abbiamo un ottimo rapporto! Quando canto: ‘Sì, baby, stiamo insieme / Per qualcosa che non si può misurare / Ho deciso di restare con lui / Nonostante l’algoritmo’, è un gioco di parole sul fatto che Will è un batterista.“

La canzone è spigliata, accattivante, infonde subito energia e si fa amare fin dal primo ascolto. Il brano è inserito in “Hold The Spark” che esce proprio oggi. È un album letterario di studi sui personaggi americani: dal sud-est e dal cuore del paese, alle terre dimenticate dei campi di cotone al confine tra Oklahoma e Arkansas. “Hold the Spark” salta tra country-rock twangy, folk acustico, alt-rock anni ’90 e folk-rock psichedelico anni ’60.

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