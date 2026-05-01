Gli Orange Oak sono un duo indie-folk svedese composto da Filippa Frisell ed Erik Olsson, noto per il raffinato connubio tra voci delicate e arrangiamenti acustici essenziali.

Toni pacati, la melodia nella sua forma più essenziale e scarna, con una chitarra a dare la melodia e poi lo splendido gioco vocale fatto d’intrecci e sovrapposizioni. Musica che arriva dritta al cuore, donando sicurezza e tranquillità con il suo dolce intimismo.

Grazie ad anni di collaborazione e fiducia, il duo crea canzoni senza tempo che risuonano attraverso la moderazione e la profondità emotiva.

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