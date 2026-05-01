Chi ci segue sulla nostra rubrica Brand New sa bene quanto stimiamo il buon Tom A. Smith, che ha pubblicato il suo attesissimo nuovo EP “Put On A Record Tommy“, ora disponibile tramite Fiction Records. A lanciare l’ EP c’è la title track, brano principale, frizzante e trascinante, come è ormai tradizione del nostro.

Ed eccolo li allora a lanciare basso e batteria, che aprono la strada al suo vocione, che introduce le danze e inizia a caricare l’ambiente prima del ritornellone che entra dritto in testa e stavolta è davvero impossibile non solo stare fermi ma anche cantare fino a perdere la voce, perchè non riuscirete a non pronunciare “Put On A Record Tommy”: un trionfo quasi glam, una festa avvincente, un party imperdibile che ci cattura fin dal primo ascolto.

Immediato, trascinante, incalzante e pronto a farci impazzire, ecco come si presenta il 21enne Tom A. Smith, che anche con questo EP fa centro: se il suo nome sta circolando sempre di più nel Regno Unito, beh, il perché è in questi 6 brani!

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