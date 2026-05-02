Nei giorni finali del mese d’aprile i riformati Chapterhouse, paladini shoegaze anni ’90, hanno celebrato i 35 anni di “Whirpool“, il loro esordio, con un breve tour inglese (preludio a un tour americano nel mese di maggio) in cui l’album è stato interamente riproposto.

Nella data londinese del 29 aprile, lo show tenutosi al Islington Assembly ha visto la partecipazione speciale della divina Rachel Goswell degli Slowdive, che ha dato il suo contributo vocale (così come fece 35 anni fa in studio) alla magica “Pearl”, vero e proprio inno shoegaze.

Ecco un paio di video dei fan:

Mentre, per ora, i Chapterhouse non hanno in previsione date italiane, gli Slowdive torneranno nel nostro Paese per un’unica data nel 2026: il 21 giugno (insieme ai Suede) saranno protagonisti al festival Medimex di Taranto.