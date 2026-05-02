Il legame artistico tra Duran Duran e Nile Rodgers continua imperterrito. La band è stata ospite del Jimmy Kimmel Live!, dove ha presentato il nuovo singolo “Free to Love”, sul palco con loro anche il buon Nile.

È un brano ritmato e incalzante; parla di libertà; parla di amare il mondo moderno anziché odiarlo, e questo è qualcosa di cui abbiamo bisogno proprio ora. Sii libero! Sii libero di amare!, così ne parla Simon Le Bon.

Il sodalizio tra il chitarrista degli CHIC e i Duran Duran parte nel lontano 1984, quando Rodgers lavorò al singolo “The Reflex”.

Il mio amore per i Duran Duran e ciò che la nostra musica insieme ha sempre rappresentato è l’amore che condividiamo per i significati più profondi delle nostre canzoni. Qualsiasi caos ci sia all’esterno, all’interno dello studio, siamo liberi di amare la nostra pace.

I Duran Duran torneranno in Italia nel luglio 2026 per tre concerti in location storiche: il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin (Codroipo, UD).



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