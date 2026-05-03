Ritorna sulla spiaggia di Marina di Ravenna l’evento targato Bronson Produzioni che dal 2012 racconta la musica globale. Stiamo parlando del Beaches Brew.

Da martedì 9 giugno a giovedì 11 giugno sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna ritorna Beaches Brew, l’appuntamento che inaugura l’estate italiana dei festival: una tre giorni completamente gratuita ambientata in uno degli stabilimenti balneari più iconici della Riviera romagnola. Il progetto nasce dalla sinergia del team di Bronson – network ravennate che dal 2003 sostiene e promuove la musica contemporanea – con un pool di curatori diviso tra Olanda e Stati Uniti, e ha saputo confermare negli anni il suo posto tra le manifestazioni di riferimento nel nostro paese per quanto riguarda sperimentazione e nuovi suoni, presentando per la prima volta in Italia artisti del calibro di King Gizzard, Big Thief, Khruangbin, Comet Is Coming, Courtney Barnett, Ty Segall, Elijah Wood e Lambrini Girls.

Di seguito il programma completo della XIII edizione del festival. La line-up vede l’inserimento dell’acclamato duo britannico MEMORIALS, in sostituzione dei precedentemente annunciati Titanic. Le serate inizieranno alle 18.30 con un momento di warm up e a partire dalle 19.00 dai live, che si alterneranno sui due palchi allestiti per l’occasione sulla spiaggia dell’Hana-Bi.

martedì 9 giugno

ore 18.30 warm up

dalle ore 19.00:

Joshua Idehen UK/NG

Good Flying Birds US

Fulu Miziki CD

Los Sara Fontan ES

Julián Mayorga CO

Carte Gold IT (dj set)

mercoledì 10 giugno

ore 18.30 warm up

dalle ore 19.00:

MEMORIALS UK

M(h)aol IE

Madra Salach IE

Prewn US

Kodaclips IT

Dj Fitz UK (dj set)

giovedì 11 giugno

ore 18.30 warm up

dalle ore 19.00:

Napoli Segreta IT (dj set)

Super Jet Kinoko JP

Camilla Sparksss CH/CA

The Zawose Queens TZ

La Valentina CO

Alex Fernet IT

Costruita come sempre a partire da un intenso lavoro di scouting, condotto durante tutto il corso dell’anno nei principali showcase festival europei e americani, la tredicesima edizione di Beaches Brew vuole dare vita a uno straordinario viaggio globale lungo tre giorni alla scoperta delle differenti direttrici sonore del contemporaneo, che toccherà 12 paesi e 4 continenti in un percorso unico, tra generi e attitudini differenti, nella convinzione che nonostante tutto la musica possa continuare a unire profondamente persone, paesi e culture attraverso le latitudini.