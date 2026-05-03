Ritorna sulla spiaggia di Marina di Ravenna l’evento targato Bronson Produzioni che dal 2012 racconta la musica globale. Stiamo parlando del Beaches Brew.
Da martedì 9 giugno a giovedì 11 giugno sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna ritorna Beaches Brew, l’appuntamento che inaugura l’estate italiana dei festival: una tre giorni completamente gratuita ambientata in uno degli stabilimenti balneari più iconici della Riviera romagnola. Il progetto nasce dalla sinergia del team di Bronson – network ravennate che dal 2003 sostiene e promuove la musica contemporanea – con un pool di curatori diviso tra Olanda e Stati Uniti, e ha saputo confermare negli anni il suo posto tra le manifestazioni di riferimento nel nostro paese per quanto riguarda sperimentazione e nuovi suoni, presentando per la prima volta in Italia artisti del calibro di King Gizzard, Big Thief, Khruangbin, Comet Is Coming, Courtney Barnett, Ty Segall, Elijah Wood e Lambrini Girls.
Di seguito il programma completo della XIII edizione del festival. La line-up vede l’inserimento dell’acclamato duo britannico MEMORIALS, in sostituzione dei precedentemente annunciati Titanic. Le serate inizieranno alle 18.30 con un momento di warm up e a partire dalle 19.00 dai live, che si alterneranno sui due palchi allestiti per l’occasione sulla spiaggia dell’Hana-Bi.
martedì 9 giugno
ore 18.30 warm up
dalle ore 19.00:
Joshua Idehen UK/NG
Good Flying Birds US
Fulu Miziki CD
Los Sara Fontan ES
Julián Mayorga CO
Carte Gold IT (dj set)
mercoledì 10 giugno
ore 18.30 warm up
dalle ore 19.00:
MEMORIALS UK
M(h)aol IE
Madra Salach IE
Prewn US
Kodaclips IT
Dj Fitz UK (dj set)
giovedì 11 giugno
ore 18.30 warm up
dalle ore 19.00:
Napoli Segreta IT (dj set)
Super Jet Kinoko JP
Camilla Sparksss CH/CA
The Zawose Queens TZ
La Valentina CO
Alex Fernet IT
Costruita come sempre a partire da un intenso lavoro di scouting, condotto durante tutto il corso dell’anno nei principali showcase festival europei e americani, la tredicesima edizione di Beaches Brew vuole dare vita a uno straordinario viaggio globale lungo tre giorni alla scoperta delle differenti direttrici sonore del contemporaneo, che toccherà 12 paesi e 4 continenti in un percorso unico, tra generi e attitudini differenti, nella convinzione che nonostante tutto la musica possa continuare a unire profondamente persone, paesi e culture attraverso le latitudini.