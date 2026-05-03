Percorso artistico solido quello dei Clever Square che continuano a esplorare le infinite possibilità di un indie rock che sa guardare oltreoceano (a maggio uscirà un singolo con i Mitch Mitchell’s Terrifying Experience, la band del chitarrista dei Guided By Voices) senza dimenticare di collaborare con chi lo pratica alle nostre latitudini (ricordiamo la presenza di Eugenia Fera degli Eugenia Post Meridiem in “Soccer Rules” qualche anno fa).

Credit: Marcella Magalotti

“Flicker And Fade” vede Giacomo D’Attorre, Francesco Lima, Andrea Ferriani , Andrea Napolitano alle prese con l’ennesima trasformazione, un tono più malinconico quello che pervade questi dieci brani che escono in streaming e su cassetta, a tiratura limitata di cinquanta copie per Almost Halloween Time Records e copertine diverse dipinte a mano.

Un formato da collezionisti che si addice a canzoni melodiche e riflessive come “Toad Abode” e la sognante “A Billion Castles”, mentre il ritornello di “Dismissed By History” e le chitarre cadenzate di “I Am My Own Wife” fanno di “Flicker And Fade” un disco godibile per sensibilità e armonie volute e cercate, soprattutto in “White Fly Tattoo” .

Guided By Voices e Fine Before You Came sono i primi nomi che vengono in mente soprattutto ascoltando le storie narrate in “Provisional Church” e “Sharp Velocity” o il dinamismo di “Homemade Deserts” e “Wax Tablets” con un arrangiamento semplice e efficace, evocativo e intenso come quello di “A Glimpse Of Life” a chiudere il disco. Sanno come dosare vari elementi e strumenti i Clever Square che dopo vent’anni di carriera non hanno perso la voglia di sognare.