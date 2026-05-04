Deezer ha rivelato che quasi la metà della musica attualmente caricata sulla piattaforma è generata dall’intelligenza artificiale. Il servizio francese di streaming musicale ha dichiarato che ogni giorno vengono aggiunti al servizio circa 75.000 nuovi brani realizzati con la tecnologia dell’IA, pari al 44% del totale. L’approfondimento sostiene che i brani generati dall’IA occupano attualmente solo tra l’1 e il 3% del tempo di ascolto degli utenti di Deezer, mentre sostiene di rilevare e segnalare l’85% dei caricamenti generati dall’IA, rendendoli così non monetizzabili. La cifra del 44% rappresenta un salto in avanti rispetto al 28% dichiarato lo scorso settembre, a sua volta in aumento rispetto al 10% dello scorso gennaio.

All’inizio del 2025 Deezer aveva installato uno strumento di rilevamento della mano IA nei brani e, dalla scorsa estate, un tag segnala qualsiasi brano generato dall’IA. Quella che la piattaforma si impegna poi a fare è di rimuovere i consigli algoritmici relativi ai contenuti generati dall’IA.



Alexis Lanternier, CEO di Deezer, ha dichiarato: “La musica generata dall’IA è ormai ben lontana dall’essere un fenomeno marginale: speriamo che l’intero ecosistema musicale si unisca a noi nell’intraprendere azioni volte a salvaguardare i diritti degli artisti e a promuovere la trasparenza per i fan. Grazie alla nostra tecnologia e alle misure proattive che abbiamo messo in atto più di un anno fa, abbiamo dimostrato che è possibile ridurre al minimo le frodi legate all’IA e la diluizione dei pagamenti nello streaming.“

Da notare come Deezer indichi come sia necessario il suo strumento “svela IA”, perchè ha rilevato che il 97% delle persone “non riesce a distinguere” tra musica reale e musica generata dall’IA.