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Un festival in continuo divenire, capace di evolversi senza mai dimenticare le proprie radici, di fondere passato, presente e futuro in una visione artistica originale, attenta e trasversale. Torna per la trentesima edizione Ferrara Sotto le Stelle, confermandosi la rassegna più longeva dell’Emilia-Romagna e tra le più durature in tutta Italia, che nel 2026 continua a crescere ed espandersi, coinvolgendo nuovi spazi, nuovi tempi e nuovi suoni.

Dopo due preziose anteprime – l’intimo concerto di Tom Smith al Teatro Comunale di Ferrara e quello dei Tortoise al Link 2.0 a Bologna – , il festival annuncia gli ospiti della nuova edizione, che quest’anno è pronta a brillare nel pieno dell’estate, dal 22 al 30 luglio, dividendosi tra la storica location del Cortile del Castello Estense a Ferrara e la Delizia Estense di Benvignante ad Argenta (FE).

Kings of Convenience, The Notwist, Les Négresses Vertes, Emma Nolde, Marlene Kuntz e Ministri sono i protagonisti di una line up che dimostra ancora una volta lo spirito della rassegna: curioso, cangiante e intraprendente, pur restando saldo nei valori che da sempre la animano.

Anche nel suo trentennale Ferrara Sotto Le Stelle continua a evolversi e diramarsi, facendo vivere la sua proposta musicale varia e mai scontata in nuovi periodi dell’anno, dando vita a eventi accessibili, inclusivi e sostenibili, dove il pubblico è sempre al centro, contribuendo a valorizzare il territorio che abita e rafforzando l’idea di collaborazione con le realtà vicine.

I biglietti sono disponibili QUI.

La trentesima edizione di Ferrara Sotto le Stelle si apre mercoledì 22 luglio nel Cortile del Castello Estense cittadino, da sempre cuore pulsante del festival, con il live dei Ministri. Un concerto rock, denso e sudato, in cui il gruppo milanese porta sul palco l’ultimo album “Aurora Popolare“: un grido di rabbia e di attesa, di promesse e di fallimenti.

Giovedì 23 luglio arriva invece una band seminale e poliedrica come The Notwist. Il gruppo tedesco, la cui lunga storia musicale è fatta di costante mutamento ed evoluzione, presenta il nuovo album “News from Planet Zombie“. Un ritorno a cinque anni dal precedente lavoro discografico, un ulteriore passo nel loro universo sonoro originale e oltre ogni classificazione.

Sabato 25 luglio sul palco è protagonista Emma Nolde, una delle voci e delle penne più preziose e intense del cantautorato contemporaneo. Un concerto che è un vero e proprio rito collettivo capace di muoversi tra attimi di delicata emotività e impeti di travolgente energia, in cui immergersi nella magia della musica dell’artista toscana, reduce dal successo dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO” e dell’ultimo singolo “Quello che deve essere sarà”.

Si prosegue poi spostandosi nel verde della Delizia Estense di Benvignante ad Argenta (FE): un luogo storico, all’aperto, dove la musica si fa rito collettivo e attraversamento, non semplice consumo. Una vera e propria seconda venue del festival, che quest’anno ospita tre appuntamenti imperdibili.

Martedì 28 luglio arrivano i Kings Of Convenience, tra le formazioni più riconoscibili e amate dell’indie pop europeo, capace di dare vita a un equilibrio raro tra essenzialità e precisione, tra intimità e gesto collettivo, tra leggerezza e profondità. Il duo norvegese formato da Erlend Øye ed Eirik Glambek Bø sarà accompagnato sul palco da un trio d’archi, per un set che amplia la loro grammatica senza tradirne mai la natura.

Mercoledì 29 luglio è la volta invece della storia del rock alternativo italiano: sul palco saliranno i Marlene Kuntz per un live che celebra i trent’anni dall’uscita de “Il Vile“. Un disco che ha saputo parlare a un’intera generazione e marcato un’epoca e che, a distanza di tre decenni, continua a dialogare con potenza con il presente.

Giovedì 30 luglio il festival si chiude con una band icona della world music francese, Les Négresses Vertes. Una serata festosa ad alto tasso di energia, animata dal mix unico di rock acustico, chanson francese e riti mediterranei del gruppo, nato nei quartieri operai parigini negli Anni Ottanta e ancora oggi considerato tra i più originali e carismatici in circolazione.

Cortile Del Castello Estense – Ferrara

22 Luglio – Ministri

23 Luglio – The Notwist

24 Luglio – Tba

25 Luglio – Emma Nolde

Delizia Estense Di Benvignante – Argenta (Fe)

28 Luglio – Kings Of Convenience

29 Luglio – Marlene Kuntz

30 Luglio – Les NéGresses Vertes