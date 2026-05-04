Credit: Steve Gullick

Dopo la data di domenica 9 agosto al Mojotic Festival di Sestri Levante (GE), i Cardinals aggiungono oggi altri quattro concerti italiani previsti, invece, per il mese di luglio.

La band di Cork presenterà il suo primo LP, “Masquerade“, uscito a inizio anno via So Young Records: un lavoro intenso e sfaccettato che li ha già proiettati tra le realtà più interessanti della nuova scena indipendente irlandese.



Un live che si muove tra luce e oscurità, tra ballate intime e improvvise accelerazioni.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per venerdì 10 all’Hana-Bi di Marina Di Ravenna (RA), sabato 11 al Lars Rock Fest di Chiusi (SI), domenica 12 all’Urbica Velostazione di Pesaro e lunedì 13 alla Largo Venue di Roma.