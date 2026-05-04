Il Lars Rock Fest entra nel vivo e svela i nomi degli headliner che infiammeranno il palco della sua tredicesima edizione. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026, i Giardini Pubblici di Chiusi torneranno a essere il cuore pulsante della scena indipendente internazionale, confermando la l’ingresso rigorosamente gratuito.

L’apertura di venerdì 10 luglio è affidata ai Deerhoof. La leggendaria formazione di San Francisco, pilastro del noise-pop obliquo e del virtuosismo matematico, porterà a Chiusi oltre trent’anni di sperimentazione e un’energia live che li ha resi un culto globale.

Sabato 11 luglio sarà la volta dei Cardinals. Arrivano da Cork e sono il nuovo volto del rock irlandese. Definiti dalla stampa britannica come un mix tra “Drunken Smiths” e “Sober Pogues”, la band fonde chitarre radenti e fisarmonica in un suono unico che spazia dal post-punk al folk alternativo.

A chiudere il festival, domenica 12 luglio, sarà Geordie Greep. Il geniale fondatore e frontman dei Black Midi presenterà il suo acclamato debutto solista “The New Sound”. Un viaggio vertiginoso tra Jazz-Fusion, Rock Progressivo e Tropicalismo, guidato da una delle voci più eclettiche e imprevedibili della musica contemporanea.

Verso il Festival: gli eventi “Warm Up”

Il cammino verso luglio sarà scandito da due appuntamenti speciali sulle sponde del Trasimeno:

giovedì 14 maggio: Primo “Warm Up” al Darsena Live Music di Castiglione del Lago (PG) con il noise-psych degli Oneida in collaborazione con Degustazioni Musicali (ingresso gratuito)

in collaborazione con Degustazioni Musicali (ingresso gratuito) sabato 27 giugno: Secondo atto presso la Rocca Medievale di Castiglione del Lago con le atmosfere vintage e psichedeliche degli Allah-Las (ingresso 20€).



Giardini Pubblici di Chiusi (SI)

10-12 Luglio 2026

Ingresso: Gratuito