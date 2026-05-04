McAlmont & Butler hanno annunciato una riedizione per l’anniversario del loro album di debutto, con brani inediti, demo e remix.

Il duo, composto dal cantante londinese David McAlmont e dall’ex chitarrista dei Suede Bernard Butler, pubblicò il suo primo disco, “The Sound Of…McAlmont & Butler”, nel novembre 1995.

L’album era stato ben accolto a suo tempo, ma il sodalizio era durato poco. Il duo si era successivamente riunito per realizzare un secondo album, “Bring It Back”, nel 2002.





L’album è stato rimasterizzato per una nuova edizione in doppio LP, con lo stesso Butler a supervisionare il lavoro sui nastri originali in studio e il suo partner di lunga data George Shilling a occuparsi del mastering. Sarà disponibile anche un cofanetto in doppio CD.

La riedizione uscirà il 18 settembre. Pre-order QUI.

Tracklist:



CD 1

Yes (Full Version]

What’s The Excuse This Time?

The Right Thing

Although

Don’t Call It Soul

Disappointment / Interval

The Debitor

How About You?

Tonight

You’ll Lose A Good Thing

You Do (Full-Length Version)



CD 2

Yes (Demo)

Yes (Four Track Demo]

Yes [Instrumental)

‘ou Do (Demo)

You Do (Mix 1)

Don’t Call It Soul (Demo)

Don’t Call It Soul (Original Single Version)

How About You? (Original Single Version)

Tonight (Oompah Demo)

Tonight (Overnight)

What’s The Excuse This Time? (355)

Yes (BB & Nigel Godrich 1995 Remix)

The Argument (Outtake From The “Tonight” Session)