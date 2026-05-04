Dalle oscure profondità dell’oceano Atlantico, nel 1985, riemerse la storia del Titanic: non solo un monumento sommerso, ma una ferita aperta, una fotografia cristallizzata di un mondo che non aveva mai smesso di brillare in superficie, mentre, in realtà, continuava ad affondare nelle sue disuguaglianze e nelle sue ingiustizie. Era il fantasma di una società classista, dove il privilegio offriva opportunità, scorciatoie e cabine di prima classe e la sopravvivenza veniva distribuita secondo gerarchie invisibili, ma ferree e spietate.

Eppure, proprio in questo stesso anno, la musica provò a incrinare questa logica abietta. Perché il 1985 è anche l’anno del Live Aid, di un evento che tenta di risvegliare la coscienza collettiva, di superare il proprio riflesso narcisistico e parlare al mondo. Non è solo spettacolo, ma è una esortazione amplificata, un grido rivolto alle élite dei paesi più ricchi, affinché smettano di ignorare un’Africa piegata da logiche economiche predatorie, razziste, liberiste e neo-colonialiste. È lo stesso spirito che attraversa anche “We Are the World”, un coro globale che prova a trasformare l’utopia in gesto concreto, la solidarietà in azione, la musica in responsabilità.

Ma il 1985 non è soltanto un anno di grandi eventi: mentre il metal degli anni Ottanta raggiungeva l’apice della propria estetica patinata, qualcosa cominciava a mutare sotto la superficie. Un sottobosco sonoro, ibrido e irrequieto, si muove tra post-punk, sperimentazioni, noise-rock, dark, synth-pop e rumore. È una nuova lingua che nasce dalla contaminazione, dall’inquietudine, dalla necessità di dire altro. In questo paesaggio sonoro, “Psychocandy” di The Jesus and Mary Chain è una detonazione dolce e disturbante: melodie zuccherine che si sgretolano sotto coltri di feedback, romanticismo che si sporca di elettricità e caos.

È il sogno che si incrina, lasciando filtrare il rumore del mondo reale. Una nuova estetica prende forma: quella in cui la bellezza non esclude la ferita, ma la incorpora.

Allo stesso modo, “New Day Rising” degli Hüsker Dü espande l’urgenza e l’immediatezza dell’hardcore-punk, aprendole a una dimensione più emotiva, più narrativa. Non è solo velocità e rabbia, ma è bisogno di raccontare, di dare voce a dubbi, fragilità e aspirazioni. È l’umanità che entra nel rumore.

Ed è proprio questo mondo, sospeso tra innocenza e inquietudine, che la nuova serie animata di Netflix, ambientata nell’universo di “Stranger Things”, decide di abitare. Un ritorno alla provincia americana, a cittadine che narrano di musicassette riavvolte con le dita, di walkie-talkie gracchianti, di sale giochi illuminate al neon. Un mondo dove il futuro è ancora un’ipotesi cinematografica, immaginato da film come il celebre “Ritorno Al Futuro”, e non ancora disilluso dalla storia. Hawkins è il cuore di questo immaginario: una cittadina apparentemente ordinaria, attraversata da biciclette e partite a “Space Invaders”, ma continuamente violata da mostri che sembrano usciti da una sessione di “Dungeons & Dragons”. Creature che, paradossalmente, non distruggono soltanto, ma cementano legami, rafforzano amicizie, rendono eterna l’età fragile, spensierata e potentissima dell’adolescenza.

È una dimensione in cui la fantasia non è evasione, ma forma di resistenza.

E mentre Hawkins combatte i suoi demoni immaginari, la musica del 1985 continua a interrogare quelli reali. “Meat Is Murder”, a firma The Smiths, è un disco che graffia, che mette a disagio, che scava nella coscienza. È politica e introspezione assieme, un invito a guardarsi dentro e a riconoscere le proprie contraddizioni. Lo stesso sguardo tagliente attraversa anche “This Nation’s Saving Grace” di The Fall, un flusso di invettive sarcastiche e di visioni distorte, dove la realtà emerge per quello che è: instabile, ingiusta, spesso crudele.

Eppure, anche in questo paesaggio cupo, esiste una forma di metamorfosi. The Cure, con “The Head On The Door”, trasformano la malinconia in un vortice melodico accattivante, in sussurri ipnotici che rendono la tristezza quasi ballabile. È un passaggio sottile, ma fondamentale: il dolore non scompare, ma cambia forma, si fa ritmo, si fa eco. La stessa cosa accade in “Low-Life” dei New Order, dove bassi pulsanti e sintetizzatori costruiscono un tempo nuovo, uno spazio in cui tutto può convivere: l’ironia e la disperazione, il desiderio e l’alienazione.

È la vita che si lascia attraversare senza chiedere il permesso. E poi ci sono i Talking Heads con “Little Creatures”, meno sperimentali, ma più narrativi, più radicati in un’America fatta di contraddizioni quotidiane, di personaggi marginali, di normalità disturbanti. Un’America che trova un’eco perfetta in “Fables of the Reconstruction” dei R.E.M., un disco dove la provincia diventa mito e inquietudine, memoria e smarrimento.

Perché il 1985, in fondo, è proprio questo: un crocevia. Tra passato e futuro. Tra superficie e abisso. Tra il sogno di Hawkins e le disfunzioni del mondo reale. Un anno in cui la musica prova a salvare qualcosa — o almeno a raccontarne la perdita — mentre i ragazzi pedalano nella notte, convinti che l’amicizia possa ancora sconfiggere i mostri. Anche quando quei mostri, forse, non vengono da un’altra dimensione, ma dalla nostra realtà.