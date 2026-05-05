Alberto Ferrari, (Verdena e I Hate My Village), torna sul palco con degli di show chitarra/voce, intrecciando brani del repertorio dei Verdena con riletture di canzoni che lo hanno influenzato.
17 maggio, Fano, Sopravento – ex Chiesa di San Francesco
18 maggio, Roma – Chiesa Valdese (per Unplugged in Monti)
9 agosto, Scicli, Azul – Museo della Pietra
Biglietti QUI
Mentre si attendono novità dai Verdena dopo l’uscita di scena di Roberta Sammarelli, storica bassista del gruppo, cerchiamo di farci bastare questi tre piccoli assaggi.