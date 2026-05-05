Carla Dal Forno arriverà in Italia per due date a fine settembre.

La musicista electro-pop originaria di Melbourne presenterà il suo quarto LP, “Confession”, uscito a fine aprile via Kallista Records.

L’australiana ha detto del suo nuovo disco:

Questo non era l’album che avevo intenzione di realizzare. Inizialmente volevo qualcosa di velato e astratto, ma mi sono resa conto che non potevo nascondermi dietro l’astrazione: le canzoni funzionavano solo quando mi affidavo alla verità emotiva.