Carla Dal Forno arriverà in Italia per due date a fine settembre.
La musicista electro-pop originaria di Melbourne presenterà il suo quarto LP, “Confession”, uscito a fine aprile via Kallista Records.
L’australiana ha detto del suo nuovo disco:
Questo non era l’album che avevo intenzione di realizzare. Inizialmente volevo qualcosa di velato e astratto, ma mi sono resa conto che non potevo nascondermi dietro l’astrazione: le canzoni funzionavano solo quando mi affidavo alla verità emotiva.
Gli appuntamenti con lei sono previsti per venerdì 25 al RoBOt Festival di Bologna e per sabato 26 all’Arci Bellezza di Milano.
I biglietti per il live lombardo costano 19,55 € e sono già disponibili su ‘Dice.fm‘, mentre tutte le info sul festival emiliano le potete trovare qui.