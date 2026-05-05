I fan dei Greta Van Fleet sono in allarme, ipotizzando che la band possa essersi sciolta dopo questo post:

La rock band del Michigan è stata ferma negli ultimi anni, a tal punto che i loro ultimi concerti dal vivo, tenuti per promuovere il terzo album “Starcatcher”, risalgono all’estate del 2024.

Ieri sera hanno pubblicato un piccolo montaggio che raccoglie video, immagini e i concerti di tutta la loro carriera e la frase in chiusura era: “Thanks for the wild rise. Love, Josh, Jake, Sam and Daniel.“

Il post ha immediatamente suscitato un certo allarme tra i fan, ma c’è anche chi dice che in realtà stia per arrivare nuova musica.

Staremo a vedere…