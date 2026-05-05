Lo sguardo sui Sentimental Tourists, nuovo progetto di Dave Long (Into Paradise) e Paul Page (Whipping Boy) qui su IFB non è mai mancato.

Ora il duo raccoglie i due precedenti EP in una sola uscita, aggiungendo qualcosa di nuovo, non contenuto su “Lost Treasures“.

Il 29 maggio uscirà “Without Love We Expire“, anticipato dall’inedita “Ghosts”:

<a href="https://thesentimentaltourists.bandcamp.com/album/without-love-we-expire">Without Love We Expire by The Sentimental Tourists</a>

Ovviamente non possiamo che essere felicissimi per questa uscita che racchiude i due pregevoli lavori precedenti ma sopratutto lascia intendere che la bad è ancora all’opera su nuova musica e la prima anticipazione è decisamente di tutto rispetto.