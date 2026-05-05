Kim Grant dei Raveloe e Simon Liddell degli Olympic Swimmers e dei Frightened Rabbit hanno lanciato un nuovo progetto, i Dovetailed, con l’uscita di “Kitchen“:

“Una canzone sull’amicizia di fronte alle difficoltà e sull’imparare a lasciarle andare“, così il duo ha presentato il singolo.

Questo brano è nato come gli altri demo che abbiamo realizzato, ma si è allontanato parecchio dalla sua forma originale essenziale. Abbiamo finito per aggiungere tantissimi strati e texture e non ci siamo risparmiati nell’immergere tutto nel riverbero. Abbiamo lavorato sia con Jonny Scott che con Paul Gallagher per produrre il brano e il mix finale è una combinazione di entrambe le versioni.