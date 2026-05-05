Il quartetto londinese Little Grandad svela “Sleepwalking” e “Unmasked”.

Prodotti da Kev Jones i brani arrivano sulla scia di un importante credito che la band sta raccogliendo in UK. Formata dai fratelli Jack Lower e Harry Lower, la formazione si è completata all’inizio del 2025 dopo che i due hanno incontrato il chitarrista e trombettista Ned Ashcroft e il batterista Jimmy Brennan.

“Sleepwalking” e “Unmasked” sono le prime due uscite ufficiali del gruppo.

Dopo le prime lodi da parte di Steve Lamacq, la band ha inanellato una lunga serie di live che ne stanno facendo aumentare il valore e la stima.

Indie-pop-rock malinconico e avvolgente quello di “Sleepwalking”, con pregevoli armonie vocali e morbidi suoni di chitarra che sanno farsi anche più corposi ma non perdono mai la delicatezza melodica.

“Unmasked”, invece sorprende per un cambio di rotta inaspettato dopo 2 minuti e mezzo, con il ritmo che sia alza all’improvviso e poi parte con un taglio pop-folk intrigante, ma sempre cangiante, con un nuovo rallentamento da pelle d’oca, con una tromba favolosa e un finale tutto da vivere a nervi scoperti. Una canzone veramente emozionante.

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Little Grandad: Bandcamp