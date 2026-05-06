A distanza di quasi quattro anni dall’uscita del loro sedicesimo LP, “The Bible”, il prossimo 21 agosto, via City Slang / Merge Records, i Lambchop pubblicheranno un nuovo full-length, “Punching The Clown“.

Prodotto da Ryan Olson (Poliça, Gayngs), il disco vede la partecipazione di Bon Iver al banjo e di un coro a sei voci.

Kurt Wagner, titolare del progetto, spiega:

All’inizio del 2024 ho sentito una canzone alla radio mentre andavo a fare benzina. Solo un banjo suonato con un accordo singolo e un piccolo gruppo di voci. Mi è sembrata perfetta in quel momento, così come quel momento è diventato perfetto di per sé. Non ho mai scoperto di chi fosse, sembrava un po’ come il country gospel degli esordi? Durante una fase di ricerca ho scoperto un tipo di canto gospel noto come “lined out singing”, che si dice abbia avuto inizio alla fine del 1800 in Scozia. Si è poi diffuso negli Appalachi, diventando una radice poco conosciuta del gospel americano e del country… un tipo di canto a cappella spontaneo, basato su domanda e risposta, guidato da un cantore con un coro di voci che rivelano la bellezza grezza e la potenza della voce umana con le sue varietà uniche. La sua semplicità senza fronzoli dava peso alle parole mentre venivano cantate. Volevo realizzare un disco che emulasse questo tipo di musica.