Credit: Roger Sergent

Ebbene sì, sono passati ormai trenta anni dall’uscita di quel meraviglioso debutto chiamato “1977“, l’album che ci ha fatto conoscere e amare gli Ash.

Per questa occasione la band di Downpatrick lo ripubblicherà il prossimo 16 ottobre via BMG: il disco sarà disponibile in doppio vinile, doppio CD e in digitale.

L’edizione digitale e quella in doppio CD contengono nel Disco 1 l’album originale per intero: 12 brani di power-pop ad alta tensione che suonano ancora urgenti e melodici come sempre, come “Lose Control” e “Darkside Lightside”. Include inoltre quattro brani aggiuntivi: il brano a lungo perduto e quasi mitico “Bittersweet Blue”, “Oh Yeah (2026 version)”, “Girl From Mars (Demo 2026 Mix)” e “Gone The Dream (Acoustic 2026 Mix)”.

Il disco 2 cattura uno speciale set dal vivo registrato agli STABAL Studios nel 2021, in cui la band esegue “1977” per intero, insieme ai brani preferiti dai fan di quell’epoca, tra cui “Oh Yeah” (pubblicata come primo brano della performance), oltre a “Coasting”, “Sneaker”, “American Devil” e “Silver Surfer”.

Il doppio LP presenta l’album originale sul LP1 e una raccolta appositamente curata di B-side sul LP2, che mette in risalto la profondità e la creatività dell’era di “1977”. Tra i brani di spicco figurano “Day Of The Triffids”, “Luther Ingo’s Star Cruiser”, “Astra Conversations With Toulouse Lautrec”, “Cantina Band”, ‘Sneaker’, “T Rex” e altri ancora.

I nordirlandesi hanno inoltre annunciato un tour mondiale che partirà a settembre e toccherà Australia, Nuova Zelanda, il sud-est asiatico, Europa e Regno Unito, ma purtroppo non passerà per l’Italia.

Ci potremo consolare, però, con un concerto in live-stream che si terrà proprio oggi, anniversario dell’uscita di “1977”, all’Oh Yeah Centre di Belfast a partire dalle ore 21. Gli Ash proporranno un intimo set acustico dal vivo con i brani classici dell’album, mentre la serata sarà condotta da Taylor Johnson di BBC Introducing, che converserà con la band e approfondirà le storie e le ispirazioni alla base della musica che ha segnato una generazione. Che siate desiderosi di rivivere la nostalgia della vostra adolescenza anni ’90 o che stiate scoprendo gli Ash per la prima volta, questa è un’occasione unica da non perdere. I biglietti per il live-show si possono trovare qui.