credit: Titouan Masse?

Francesca Rizzo

Un cavaliere falena scende gli infiniti gradini di Fantasia nel nuovo lyric video animato di “The Day of Execution”, diretto da Ben Amos Cooper. Il brano anticipa il nuovo album degli SLIFT, band heavy psychedelic rock francese.

A proposito del pezzo e del video, gli SLIFT dichiarano:

“‘The Day of Execution’ parla dell’effetto del tempo che passa su ognuno di noi e della perdita della memoria. Racconta la nostalgia che si insinua con il passare degli anni. Fantasia è una città così antica da non ricordare più sé stessa, e questo aliena progressivamente i suoi abitanti.“

In supporto all’uscita di “Fantasia”, gli SLIFT hanno annunciato un nuovo tour tra Nord America, Regno Unito ed Europa previsto per l’autunno 2026 e l’inizio del 2027. Il tour partirà il 6 ottobre 2026 da Boston e si concluderà a febbraio 2027 in Spagna, attraversando le principali città tra Stati Uniti ed Europa.

Per quanto riguarda l’Europa, il tour farà tappa anche in Italia con un’unica data:

Martedì 1 dicembre 2026 – Milano, Circolo Arci Bellezza

I biglietti sono già disponibili QUI.

“Fantasia” include anche il potente singolo “A Storm of Wings”.