A distanza di quasi un anno da “Rot In Helvetica“, l’album uscito come Nodega, e di due dal terzo LP “Our Brand Could Be Yr Life“, i Bodega tornano oggi con materiale inedito.
Il loro primo singolo del 2026, che dovrebbe anticipare un nuovo disco, si chiama “Pick Up The Check” ed è accompagnato da un video diretto dal chitarrista e cantante Ben Hozie.
“Pick Up The Check” è stato registrato a Leeds, in Inghilterra, con il produttore Matt Peel (Yard Act, Honesty, Divorce) presso The Nave, il suo studio ricavato da una chiesa sconsacrata, segnando la prima volta in cui i Bodega hanno registrato fuori da New York City. Il brano è stato poi mixato a Brighton con Theo Verney (English Teacher, Lime Garden).
Hozie dice del pezzo:
Questa canzone è ambientata in un’occasione immaginaria, in un ristorante finto-elegante con carta da parati in stile art déco e un’atmosfera da acquario. Conosco troppi amici che tollerano relazioni insoddisfacenti (romantiche, platoniche, artistiche o di lavoro) per cortesia o per paura di deludere gli altri. Non devi farlo. Il vero pericolo di passare del tempo con persone che non ti ispirano è che il loro modo di essere si rifletta sulla tua mente e sulla tua personalità. Smantella il set, riscrivi la bozza e paga il conto (metaforico).