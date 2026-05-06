Credit: Pooneh Ghana

A distanza di quasi un anno da “Rot In Helvetica“, l’album uscito come Nodega, e di due dal terzo LP “Our Brand Could Be Yr Life“, i Bodega tornano oggi con materiale inedito.

Il loro primo singolo del 2026, che dovrebbe anticipare un nuovo disco, si chiama “Pick Up The Check” ed è accompagnato da un video diretto dal chitarrista e cantante Ben Hozie.

“Pick Up The Check” è stato registrato a Leeds, in Inghilterra, con il produttore Matt Peel (Yard Act, Honesty, Divorce) presso The Nave, il suo studio ricavato da una chiesa sconsacrata, segnando la prima volta in cui i Bodega hanno registrato fuori da New York City. Il brano è stato poi mixato a Brighton con Theo Verney (English Teacher, Lime Garden).

Hozie dice del pezzo: