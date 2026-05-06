Credit: Kate Lawlor

Ci fa molto piacere trovare i Just Mustard nel contesto del BOtanique, con un live a Làbas, vicolo Bolognetti 2, 16 giugno

La band irlandese che ha ridefinito i confini tra noise, trip hop ed elettronica arriva a Bologna con il nuovo tour dedicato al loro acclamato terzo album “WE WERE JUST HERE” (Partisan). Sul palco, la voce ipnotica di Katie Ball, le chitarre di David Noonan e Mete Kalyoncuoglu, il basso di Rob Clarke e la batteria di Shane Maguire.

Saranno loro ad inaugurare questa edizione di BOtanique che comincia così: con un atto di amore, un concerto che vibra, e una comunità che si stringe.



Abbonamenti a 10 euro + dp

Ricordiamo anche che i Cure, domenica 14 giugno 2026 saranno alla Visarno Arena (Ippodromo del Visarno) per Firenze Rocks. La band di Robert Smith porterà il suo tour estivo a Firenze con un cast che include Mogwai, Twilight Sad e proprio i Just Mustard. I biglietti sono disponibili su TicketOne.