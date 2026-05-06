Richard Linklater è il migliore regista indipendente americano della sua generazione. Punto.

Lo è per le cose che ha inventato, per gli esperimenti quindi, per i discorsi sul tempo, ma lo è anche perchè può fare e sa fare qualsiasi cosa gli passi per la testa.

Prendete questo delizioso divertissement. La gestazione del primo film di Godard, girata come se fosse un vero film della nouvelle vague. Con l’ossessione e la gioia, soprattutto la gioia, del giovane Godard a luccicare sullo schermo in bianco e nero e ricordarci cosa è il cinema per l’intera durata del film.



Si ride, si riconoscono citazioni e personaggi, si vivono una scena, la Francia dell’epoca e un’esperienza estetica costruita meticolosamente in ogni sua parte.

Assolutamente fantastico l’attore protagonista Guillaime Marbek, che ci regala un Godard smargiasso, appassionato e rivoluzionario.