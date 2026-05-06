Sappiamo bene che gli of Montreal hanno annunciato l’uscita di “Aethermead“, il loro ventesimo album in studio, previsto per il 5 giugno con l’etichetta Polyvinyl. L’album è stato realizzato in seguito a un periodo di grandi sconvolgimenti personali nella vita del fondatore Kevin Barnes, tra cui la rottura con la sua fidanzata, che lo ha portato a trasferirsi dal Vermont a Brooklyn. “Ho sempre provato un fascino romantico per New York, ma per molto tempo non sono riuscito a capire come farlo funzionare“, dice Barnes. “Questa volta il tempismo è stato perfetto”.

Ora che manca circa mese all’uscita del nuovo album ecco un nuovo singolo, “Already Dreaming”.



“Ho scritto questa canzone mentre vivevo ancora nel Vermont“, dice Kevin Barnes. “Ora capisco che era un triste presagio della fine della mia relazione durata 8 anni e della chiusura di quel capitolo importante della mia vita. Per quanto la canzone sia triste, indica nuovi inizi e la cieca speranza insita nel rompere tutto e ricominciare da capo.”