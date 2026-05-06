Credit: Hmvh, Public domain, via Wikimedia Commons

Ci sono storie che non chiedono di essere raccontate: esistono e basta, come un riff di chitarra che attraversa la notte. Quella di Adam Jacobs è una di queste. Adam vive a Chicago, ma più che abitarla, la ascolta. È un appassionato, sì, ma la parola, probabilmente, è troppo debole: Adam è uno di quelli che alla musica consegnano il tempo, il corpo, le energie, la memoria. E sceglie di farlo nel modo più viscerale possibile: sotto un palco, tra il sudore, le spinte, il suono che non è mai pulito, ma sempre vivo, vero, sincero.

Da lì nasce il suo mito, quasi per caso, quasi per necessità: Tape Guy. Un nome che sembra uscito da una leggenda urbana, ma che, invece, è fatto di gesti concreti, ripetuti, ostinati. Adam registra concerti. Tantissimi. Non per soldi. Non per fama. Non per costruire un personaggio. Lo fa per un motivo che, oggi, suona quasi sovversivo: condividere.

Non trattiene, non capitalizza, non trasforma in merce ciò che ama. Lo libera. Lo diffonde. Lo dona. E in questo gesto c’è qualcosa che, in questi giorni, appare quasi incomprensibile. Perché noi viviamo in un tempo in cui tutto ha un prezzo, un abbonamento, un accesso condizionato. Ogni emozione è filtrata da una piattaforma, ogni esperienza passa attraverso un pagamento, ogni scoperta è mediata da un algoritmo e da una transizione bancaria. La gratuità è diventata sospetta, la condivisione disinteressata un’anomalia del sistema.

Adam è l’anomalia.

Non si rifugia nella nostalgia, non si chiude negli album della propria giovinezza come in una stanza senza finestre. Non diventa uno di quelli che smettono di cercare. Continua ad andare ai concerti, continua ad ascoltare, continua a lasciarsi sorprendere. Anno dopo anno costruisce un archivio che non è solo una collezione: è una geografia emotiva della musica live, un corpo vivo fatto di nastri, errori, rumori, urla, silenzi. Poi quel corpo si trasforma, si espande, diventa accessibile. Su Internet Archive prende forma la sua collezione: una distesa di concerti, celebri o sconosciuti, che chiunque può ascoltare senza pagare nulla, senza iscriversi, senza lasciare tracce. Solo ascoltare. E già questo, oggi, sembra un atto rivoluzionario.

Quasi tutte le band accettano. Qualcuna chiede di rimuovere il proprio set. Ma la maggior parte riconosce, forse, ciò che Adam ha sempre saputo: che quella registrazione non ruba nulla, ma restituisce. Non sottrae valore, lo moltiplica. Perché non è un prodotto. È un’esperienza catturata nel suo momento più fragile e irripetibile. Sono registrazioni imperfette. E proprio per questo vere. Si sente il pubblico. Si sente il respiro della sala. Si sentono le distorsioni che collassano su se stesse, le chitarre che graffiano, la voce che a volte cede. Si sente la fatica. Si sente la vita.

E allora succede qualcosa di strano. Mentre questo testo prende forma, non siamo più qui. Siamo altrove. È l’8 luglio 1989. Siamo dentro il Dreamerz. Davanti al palco ci sono i Nirvana, ancora lontani dalla mitologia, ancora immersi nella materia grezza di “Bleach”. Partono “School”, “Floyd the Barber”, “Love Buzz”. Il suono è sporco, urgente, necessario. E Adam è lì. Non davanti a uno schermo, non dietro una barriera digitale. È lì, tra le persone, con un registratore a cassette nascosto, a fare una cosa semplicissima e gigantesca allo stesso tempo: trattenere l’attimo senza possederlo.

E allora ci siamo anche noi. Possiamo passare a un live dei Sonic Youth, perderci nei rumori dei Pavement, essere travolti dall’urgenza dei Fugazi. Possiamo attraversare anni, scene, suoni, senza muoverci, senza pagare, senza chiedere permesso. Solo perché qualcuno ha deciso di condividere. Ed è qui che la storia di Adam Jacobs diventa più grande di lui. Diventa una domanda.

Che cosa abbiamo perso, nel momento in cui abbiamo dato un prezzo a tutto? Quando anche la musica, anche il ricordo, anche l’emozione sono diventati contenuti da distribuire, vendere, proteggere?

Adam non risponde. Non ne ha bisogno. Continua a registrare. Continua a lasciare tracce. Continua a credere, ostinatamente, che qualcosa possa ancora esistere fuori dal mercato. Un nastro che gira. Un suono che vibra. Un gesto che non chiede nulla in cambio. E allora sì, mentre il rumore sale e il pubblico si muove, mentre la voce si spezza e la chitarra esplode, una domanda resta sospesa nell’aria, identica da allora a oggi: can you feel my love buzz?

Vai alla collezione di Adam Jacobs su Internet Archive.