Asara pubblica il suo secondo singolo intitolato “Thank you, Thank You”.

L’artista polistrumentista parigina è parte della band Dog Park, ma ora ha deciso di ritagliarsi uno spazio più intimo.

Composto nel corso del 2025, il suo primo album da solista è strutturato come un diario audio, quasi un documentario, che racconta l’anno passato.

Il taglio è quello di un delicato bedroom-pop con l’animo lo-fi dal piglio vivace e sbarazzino. Tutto è minimale eppure è impossibile non farsi coinvolgere da un mood allegro (con quella giusta punta agrodolce, che fa sempre piacere) e zuccheroso che ci circonda.

Drum machina, una tastierina, una voce leggera e accattivante e il gioco è fatto.

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