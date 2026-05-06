credit: Tonje Thilessen

Josh Da Costa annuncia l’uscita del suo album di debutto da solista, “New Wave Graveyard“, prevista per il 24 luglio su Stones Throw. L’annuncio arriva nel bel mezzo delle date nordamericane con i Drugdealer ed è accompagnato dal nuovo singolo, “Proving Me Right”.

Nel suo album di debutto da solista, Josh riunisce influenze, suoni e atmosfere di ampio respiro con la stessa visione e lo stesso stile unici che contraddistinguono i suoi amatissimi programmi su NTS. Nel nuovo singolo di oggi, ci viene presentato il lato glam del disco, che Josh descrive come il suo “omaggio a band come Japan, Sparks, ELO, Associates e Cleaners From Venus“. Continua: “La melodia del ritornello mi è venuta in mente una mattina sotto la doccia e non so perché. Parla del tipo di persona che si atteggia a vittima perché è così che si eccita. Si nutre del caos e della confusione come mezzo per creare passione e intimità. Dipendenti dal dramma.“

Josh da Costa ha immaginato il suo album di debutto da solista “New Wave Graveyard” come una “raccolta dei più grandi successi di un universo parallelo, canzoni classiche di una realtà alternativa“. Dice: “Invece di cercare di concentrarmi su una specifica atmosfera o un suono specifico, ho scelto di muovermi come un camaleonte attraverso i miei gusti e la mia collezione di dischi e di provare diversi approcci alla composizione, come se fossi più di un semplice artista“.

Il disco è una celebrazione di persone strane incontrate una volta ma mai dimenticate, di concerti e feste a cui hai partecipato o che avresti voluto frequentare, dell’essere giovani, sinceri e un po’ strani. È un mix suonato in modo assolutamente diretto ma che non si prende mai troppo sul serio – un mix a tratti affascinante e sorprendente, ma mai confuso.

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