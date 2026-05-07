Artwork: Facciocosepunto

La nostra gradita anteprima di giornata è er il nuovo EP dei Narcadian, “Ognuno di voi è un mio nemico”.

I Narcadian sono un gruppo alternative rock partorito dall’ego di Luca Cima (aka Vertebra) per esternare la noia esistenziale, la solitudine, l’alienazione, dentro un mondo di sovrastimolazione e compravendita sfrenata.

I brani affrontano con lucidità il tormentato rapporto dell’uomo con la religione, il disincanto verso la società e il nichilismo che ne consegue.

La musica dei Narcadian è priva di ruffianerie e rifiuta la leggerezza come compromesso estetico.

Il progetto trae ispirazione dalle sonorità cupe di generi underground, quali industrial, trip hop e big beat, affrontando il vuoto del mondo contemporaneo.

La città è deserta, ma ogni luce al neon pulsa come un battito nervoso. Tra muri sporchi e rumori metallici, “Ognuno di voi è un mio nemico” si muove come un’ombra che ti sfiora e non ti lascia respirare. Elettronica tesa alla Subsonica, ritmi industriali da The Prodigy, chitarre e sintetizzatori che graffiano: un EP che trasforma frustrazione, rabbia e disincanto in un’esperienza sonora totale. Non è musica da background: è il mondo che crolla davanti a te, raccontato senza filtri, senza pietà.

«”Ognuno di voi è un mio nemico” è un disco cupo e dissacrante, tenta di essere quello che la musica italiana non è mai stata.È un EP industrial rock che trasuda nichilismo, disincanto ed apatia, sia per le sonorità che per i testi, è un progetto ambizioso che vuole entrare senza bussare, non esattamente quello che il pubblico italiano si aspetta, ma uno schiaffo in faccia al perbenismo, alle buone intenzioni e alla leggerezza.»

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