credit: Gaia Cambiaggi

Proponiamo con piacere la versione live unplugged, piano e voce, di “Partigiano”, singolo e focus track di “Tutte Difese”, ultimo album di Michele Bitossi, uscito il 6 febbraio per Blackcandy produzioni in distribuzione Believe Digital.

Questa versione pianoforte e voce è stata registrata dal vivo al Sartoria 57 studio di Milano, Michele è accompagnato al piano da Giovanni Pastorino. Le riprese video sono di Stefano Piccardo.

“C’è sempre qualcuno che, nel tentativo di rendere i concetti più “universali”, finisce per svuotarli, depotenziandoli. Tutto deve entrare, niente deve urtare. Il risultato, però, è che si perde per strada il peso di certe parole, il senso di responsabilità personale che portano con sé. In particolare, intervenendo sulla parola “Partigiano” e sostituendola, nella convinzione di “allargarne” il significato, non si fa altro che restringerlo, quel significato, fino quasi a cancellarlo. Quando si prova a rendere disponibile a ogni contesto una parola così pregnante — una parola che contiene in sé l’idea di conflitto, scelta, necessità — fatalmente la si diluisce, fino a renderla innocua.

Perché si perde la stratificazione storica, si attenua il peso semantico, si elude la responsabilità di chi la pronuncia. La parola “Partigiano” ha un peso specifico, uno spessore che non è negoziabile, né aggiornabile come fosse un accessorio linguistico. “Partigiano” non è una parola da aggiornare. È una parola da scegliere. Con “Partigiano”, Kaballà e io abbiamo provato a fare il contrario. Abbiamo cercato di restituire spessore e significato là dove spesso vengono sottratti.

Ed è proprio per questo che diventa necessario difendere certe parole: portarle addosso fino a renderle vive, concrete, mai generiche.”

Michele arriva da un anno ricco di soddisfazioni, iniziato con gli ottimi riscontri di “Prendo la sciarpa e vengo da te”, il podcast sul tifo calcistico per Rai Play Sound, proseguito con il romanzo “Ma io quasi quasi”, pubblicato da Accento edizioni (casa editrice indipendente fondata da Alessandro Cattelan e diretta da Matteo B. Bianchi), esordio letterario accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e proposto, fra l’altro, al Premio Strega 2025, Di recente ha poi raggiunto un importante riconoscimento come autore per altri artisti, firmando, fra l’altro, la canzone “Veloce” per Mauro Ermanno Giovanardi.