Ascolta “Introit” e “Prophecy At 1420 MHz”, la prima musica tratta da “Inferno”, in uscita il 29 maggio 2026 su Warp. Pre-ordina QUI
Il video ufficiale è diretto da Robert Beatty.
“Inferno” sarà disponibile in edizione speciale limitata in 2LP in vinile rosso in triplo gatefold con un libretto di 16 pagine, oltre che in 2LP nero standard, in CD e in formato digitale.
Il 28 maggio verranno organizzati dei listening party in alcuni negozi di dischi per festeggiare l’uscita dell’album. La lista dei negozi verrà condivisa presto.