credit: Sophie Koterus Korting

Il collettivo olandese Personal Trainer annuncia oggi il suo nuovo album, “Human Assholes“, in uscita il 4 settembre per Bella Union. Il disco di 15 tracce è il seguito del secondo album della band, “Still Willing”, acclamato dalla critica e pubblicato nell’estate del 2024. Per accompagnare l’annuncio di oggi, la band ha condiviso il primo singolo, “Punch Drunk Love”, un brano che prende in prestito il titolo dall’omonimo film di Paul Thomas Anderson.

Commentando “Punch Drunk Love”, il frontman e autore Willem Smit dice: “‘Punch Drunk Love’ mi ricorda una sensazione molto forte di essere innamorato, o almeno di essere infatuato di qualcuno, che può poi portare all’ossessione. In questo brano la band è affiancata da Susanne Linssen degli Hospital Bombers, una delle mie band olandesi preferite, e dall’ex membro Franti Maresova.“

Una delle decisioni più importanti per “Human Assholes” è stata quella di fare della chitarra acustica il punto di partenza. E, cosa ancora più importante, scrivere le canzoni in una stanza fisica con il resto della band invece di tagliare e incollare materiale dietro uno schermo. “Ogni take che un gruppo di persone fa contemporaneamente è un momento che è appena accaduto ed è condiviso da un gruppo di persone: se capitano degli incidenti, o se le cose vanno o non vanno fuori dai binari, questo fa parte di ciò che sta accadendo in quella performance. Si rinuncia a un po’ di controllo, ma per me il processo decisionale è diventato molto più facile.“

Tre anni di tour senza sosta hanno portato i Personal Trainer a una liberatoria consapevolezza: nessuna canzone è mai definitiva e nessun concerto è mai l’ultimo. “Penso che sia da qui che deriva gran parte dello spirito della band. Non dobbiamo maneggiare le cose con i guanti, non dobbiamo cercare freneticamente il nostro sound. Di conseguenza, il concerto era sempre, in un certo senso, sia un’esibizione che una prova per il concerto successivo. Ora avremmo provato molto con il gruppo per registrare quell’album tutti insieme in sei giorni. In questo processo, abbiamo effettivamente realizzato una versione più precisa e mirata di come normalmente prepariamo le nuove canzoni per un’esibizione. Sono rimasto molto colpito dall’abilità e dalla concentrazione di tutti.“

Tracklist:



Marvin’s Curtain Up

Scrambled Egg

Punch Drunk Love

Bone

Moping

Places!

The Burrows

Barely Guillaume

Hole

Human Assholes

Rim Shot / Event Horizon

Tempo

Tyres Skid

Object Permeance

Letter From A Scentless Realm