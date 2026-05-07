Dopo l’annuncio di “Atlantic Rain“, una raccolta in tre CD di brani inediti risalenti al periodo classico di “Fisherman’s Blues” (in uscita il 17 luglio), i Waterboys hanno pubblicato il nuovo singolo “Don’t Even Have To Say His Name”, ora disponibile per Chrysalis Records.
Il leader della band, Mike Scott, ha riesaminato i nastri master di quell’epoca nel 2024-25, riportando alla luce registrazioni ormai dimenticate che non erano mai state incluse nella versione originale. Durante le sessioni di “Fisherman’s Blues”, i Waterboys registrarono quasi 400 bobine multitraccia, molte delle quali a velocità ridotta per massimizzare il tempo di registrazione senza cambiare nastro. Circa un quinto di quelle bobine non riportava titoli di brani, ma solo sporadiche annotazioni come “instrumental”, “unknown”, “soundcheck” o “jam”.
La nuova raccolta si distingue dal cofanetto del 2013 della band, “Fisherman’s Box”, che in precedenza si pensava avesse esaurito l’archivio. Pubblicato nel 1988, “Fisherman’s Blues” ha segnato una brusca svolta rispetto al precedente sound alternative rock dei Waterboys.
“Don’t Even Have To Say His Name” è stata scritta dal cantante e chitarrista dei Waterboys Mike Scott, la canzone è un commento sull’attuale situazione politica negli Stati Uniti. Scott spiega: “Odio i prepotenti, e questa canzone riflette i miei sentimenti riguardo alla leadership politica di un paese che amo. Sono stato ispirato dalla musica e dalla cultura americana per tutta la vita e credo che la dignità degli USA rimarrà intatta quando questo governo degradato sarà ormai lontano, ma solo se le persone, sia lì che in tutto il mondo, si interrogano e protestano. Questa canzone fa parte del nostro piccolo contributo a quel processo. Che possa servire al suo scopo.“
Tracklist:
Too Close To Heaven (soul version)
Come Back To Galway
The Man With The Wind At His Heels
And Then The Gods
Light Shine On Me
Endless Store
This Land Is Your Land (studio version)
Saints And Angels (1988 version)
I Can’t Feel At Home In This World Anymore
Knockin’ On Heavens Door
Honky Tonkin’
No Expectations
When Doves Cry
Angel Flying Too Close To The Ground
Killing My Heart (full length)
Bob And Anto’s Soundcheck
We Will Not Be Lovers (live take)
Lost Highway (double version)
The Good Ship Sirius / The Ship In Full Sail
Mister Saxman
The Waves
The Last Jam (long version)
Night Falls On Windmill Lane
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)