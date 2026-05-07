Dopo l’annuncio di “Atlantic Rain“, una raccolta in tre CD di brani inediti risalenti al periodo classico di “Fisherman’s Blues” (in uscita il 17 luglio), i Waterboys hanno pubblicato il nuovo singolo “Don’t Even Have To Say His Name”, ora disponibile per Chrysalis Records.

Il leader della band, Mike Scott, ha riesaminato i nastri master di quell’epoca nel 2024-25, riportando alla luce registrazioni ormai dimenticate che non erano mai state incluse nella versione originale. Durante le sessioni di “Fisherman’s Blues”, i Waterboys registrarono quasi 400 bobine multitraccia, molte delle quali a velocità ridotta per massimizzare il tempo di registrazione senza cambiare nastro. Circa un quinto di quelle bobine non riportava titoli di brani, ma solo sporadiche annotazioni come “instrumental”, “unknown”, “soundcheck” o “jam”.

La nuova raccolta si distingue dal cofanetto del 2013 della band, “Fisherman’s Box”, che in precedenza si pensava avesse esaurito l’archivio. Pubblicato nel 1988, “Fisherman’s Blues” ha segnato una brusca svolta rispetto al precedente sound alternative rock dei Waterboys.

“Don’t Even Have To Say His Name” è stata scritta dal cantante e chitarrista dei Waterboys Mike Scott, la canzone è un commento sull’attuale situazione politica negli Stati Uniti. Scott spiega: “Odio i prepotenti, e questa canzone riflette i miei sentimenti riguardo alla leadership politica di un paese che amo. Sono stato ispirato dalla musica e dalla cultura americana per tutta la vita e credo che la dignità degli USA rimarrà intatta quando questo governo degradato sarà ormai lontano, ma solo se le persone, sia lì che in tutto il mondo, si interrogano e protestano. Questa canzone fa parte del nostro piccolo contributo a quel processo. Che possa servire al suo scopo.“

Tracklist:

Too Close To Heaven (soul version)

Come Back To Galway

The Man With The Wind At His Heels

And Then The Gods

Light Shine On Me

Endless Store

This Land Is Your Land (studio version)

Saints And Angels (1988 version)

I Can’t Feel At Home In This World Anymore

Knockin’ On Heavens Door

Honky Tonkin’

No Expectations

When Doves Cry

Angel Flying Too Close To The Ground

Killing My Heart (full length)

Bob And Anto’s Soundcheck

We Will Not Be Lovers (live take)

Lost Highway (double version)

The Good Ship Sirius / The Ship In Full Sail

Mister Saxman

The Waves

The Last Jam (long version)

Night Falls On Windmill Lane

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)