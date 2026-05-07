“The Payoff”, il nuovo singolo di Father John Misty è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali via Sub Pop. Scritto e composto da Josh Tillman, il brano è arrangiato da Drew Erickson, che ne firma anche la co-produzione insieme allo stesso Tillman. Il pezzo è stato mixato e registrato da Michael Harris presso i Fivestar Studios di Topanga, California, e masterizzato da Adam Ayan.

“The Payoff” è il secondo singolo pubblicato da Father John Misty nel 2026 e arriva a cinque mesi di distanza da “The Old Law“, uscito a gennaio e già noto ai fan nella sua versione live con il titolo “God’s Trash”. Entrambi i brani si inseriscono nel percorso artistico successivo a “Mahashmashana“, il sesto album in studio dell’artista pubblicato nel novembre 2024 e accolto con grande favore dalla critica.

Con “The Payoff”, Father John Misty continua a esplorare il suo inconfondibile equilibrio tra scrittura raffinata e costruzione melodica, muovendosi tra ironia, disillusione e una costante tensione emotiva. Il brano conferma la capacità di Tillman di trasformare temi complessi e sfumature esistenziali in composizioni accessibili ma mai scontate.