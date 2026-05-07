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“Traces” è il nuovo singolo dei The Backlash, in uscita per Elefante Rec.

Il brano è il secondo estratto dal nuovo album della band in uscita in autunno.

“Traces” segna un passo deciso verso territori più cupi e introspettivi rispetto al passato: shoegaze nell’atmosfera, rock alternativo nella potenza, costruito su un muro di riverberi che apre su un ritornello carico di distorsioni. L’energia viscerale che contraddistingue i The Backlash resta intatta, ma sembra prendere una direzione che non cerca il colpo dritto in faccia, no, si fa strada a modo suo, piano, ma in modo costante e irresistibile. A noi continuano i venire in mente i Verve, quelli più visionari, quelli che tenevano sotto controllo pulsioni lisergiche, shoegaze e psichedelia. I Backlash sono sempre assolutamente credibili e importanti.

Sul piano lirico, “Traces” affronta il senso di stasi e il cambiamento forzato. Un dialogo interiore con chi cerca di uscire da una versione di sé legata a momenti ormai trascorsi, scoprendo che il malessere non dipende dal luogo, ma da ciò che ci si porta dietro.

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