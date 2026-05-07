credit: press

Si rivede VEINS, progetto di Marzio Veno, ispirato all’indie-club di East London, all’indie-rock newyorkese degli anni 2000 e alle produzioni notturne di Stoccolma. Le canzoni sono scritte in movimento, soprattutto tra aeroporti e camere d’hotel all’estero, tra Londra, Barcellona e la Scandinavia. Presentano echi glam acustici/vintage di David Bowie, neo-glam dei primi Placebo e Suede, e un tocco di romanticismo italiano nelle melodie.

La scelta di pubblicare prima le versioni acustiche rispetto a quelle definitive è ispirata alle vibes di Bowie nella registrazione di “The Man Who Sold The World”. Inoltre, permette di proporre un songwriting più diretto, senza perdersi nelle sonorità e negli arrangiamenti di genere. Questo approccio si evolverà dopo l’estate, con pubblicazioni di live e brani completi. Un’anticipazione di questo cambiamento è l’ultima release, “SUPERSTITION Y2K Version”, con l’aggiunta di backing vocals e synth sulla versione acustica.

Occhio che il live in semi-acustico dei VEINS arriva anche a Milano, mercoledi’ 13 maggio al Detune, ore 21.00.

Listen & Follow

VEINS: Instagram