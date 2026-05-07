Ritroviamo sempre con piacere i greci Youth Valley che da Atene piazzano un nuovo brano ad altissimo impatto melodico. Il loro equilibrio perfetto tra post-punk e shoegaze esplode in questa travolgente “pills” che ritmicamente è squadrata e nel suo incedere sembra quasi che mostri una band fredda, distaccata, ma poi ecco il brutale ritornello in cui tutto esplode, le chitarre si fanno lancinanti, con un muro di suono che si erge davanti a noi e un synth che lancia forte il suo richiamo mdelodico.

Una canzone perfetta.

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