Credit: James Winstanley

Gli Yard Act hanno annunciato il loro nuovo album “You’re Gonna Need A Little Music” con il singolo “Redeemer”:

La band di Leeds pubblicherà il suo terzo album il 17 luglio per Island Records. È il loro primo disco dopo “Where’s My Utopia?” del 2024.

La band ha lavorato all’album con il bassista dei Nine Inch Nails Justin Meldal-Johnsen e l’ha registrato tra Los Angeles e Leeds. Segna anche la prima volta che la band ha realizzato un album suonando dal vivo nella stessa stanza.

I primi due dischi sono stati essenzialmente realizzati al computer“, ha dichiarato Smith in un comunicato stampa, aggiungendo che ‘You’re Gonna Need A Little Music’ è stato scritto in un “periodo ininterrotto di cinque mesi” di creatività. La band ha poi prodotto “40 o 50 canzoni” in questo periodo, con Smith che ha aggiunto: “Mi è sembrata una sensazione di libertà. Mi è sembrato tutto ciò che avevo sempre desiderato dall’essere in una band“.

Tracklist:

Empty Pledges
New Beginnings
Tall Tales
Fiction
You’re Gonna Need A Little Music
Cherophobe Rock
Thrill Of The Chase
Janey Said
Redeemer
Talky Talky People
Over The Barrel