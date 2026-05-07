Credit: James Winstanley

Gli Yard Act hanno annunciato il loro nuovo album “You’re Gonna Need A Little Music” con il singolo “Redeemer”:

La band di Leeds pubblicherà il suo terzo album il 17 luglio per Island Records. È il loro primo disco dopo “Where’s My Utopia?” del 2024.

La band ha lavorato all’album con il bassista dei Nine Inch Nails Justin Meldal-Johnsen e l’ha registrato tra Los Angeles e Leeds. Segna anche la prima volta che la band ha realizzato un album suonando dal vivo nella stessa stanza.



“I primi due dischi sono stati essenzialmente realizzati al computer“, ha dichiarato Smith in un comunicato stampa, aggiungendo che ‘You’re Gonna Need A Little Music’ è stato scritto in un “periodo ininterrotto di cinque mesi” di creatività. La band ha poi prodotto “40 o 50 canzoni” in questo periodo, con Smith che ha aggiunto: “Mi è sembrata una sensazione di libertà. Mi è sembrato tutto ciò che avevo sempre desiderato dall’essere in una band“.

Tracklist:



Empty Pledges

New Beginnings

Tall Tales

Fiction

You’re Gonna Need A Little Music

Cherophobe Rock

Thrill Of The Chase

Janey Said

Redeemer

Talky Talky People

Over The Barrel