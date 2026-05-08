Charli XCX ha pubblicato il suo nuovo singolo “Rock Music”.

Il mese scorso, il team di Charli ha confermato che stava finendo di lavorare al suo nuovo album e, poco dopo, la stessa Charli ha lasciato intendere che la prossima uscita avrebbe preso una direzione rock (rispetto al precedente “BRAT“), cosa poi smentita in una successiva intervista dell’artista.

In un post sul suo account Instagram non ufficiale, b.sides, spiega che il video è stato diretto da Aidan Zamiri (il regista del suo mockumentary, “The Moment”) mentre registrava la canzone a Parigi. “È stato divertente reagire immediatamente e trovare l’idea per il video mentre la canzone era ancora in fase di realizzazione. Le idee della canzone hanno influenzato il video, e le idee del video hanno influenzato la canzone. Una sorta di cerchio che si chiude“, ha scritto.