Il documentario curato da Steven Knight sul tour di reunion degli Oasis sarà disponibile in streaming su Disney+. Il creatore di “Peaky Blinders” ha supervisionato e sta producendo il lavoro che documenterà il tour di reunion Live ‘25. Il film sarà diretto da Dylan Southern e Will Lovelance, noti per il documentario sugli LCD Soundsystem Shut Up And Play The Hits.

Il documentario, ancora senza titolo per ora, uscirà nelle sale cinematografiche in tutto il mondo per una distribuzione limitata a partire dall’11 settembre, mentre sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire da una data successiva nel 2026.

Il film racconta il ritorno di Noel e Liam Gallagher in pista (si vocifera ci dovrebbero anche essere alcune riprese “fenomenali” del primo incontro tra Liam e Noel prima dei loro concerti), includendo filmati esclusivi delle prove, scorci del backstage, accesso al palco e le prime interviste congiunte dei due fratelli in oltre 25 anni. Si parlerà ovviamente dell’enorme tour, del suo impatto e di come la musica degli Oasis abbia influenzato il pubblico attraverso le generazioni.





Knight ha dichiarato: “Non vedo davvero l’ora che il mondo veda questo film. Credo che catturi lo spirito e l’emozione di un momento culturale globale e renda giustizia all’arguzia e al genio di due persone eccezionali. Volevo raccontare la storia dei fratelli e della band, ma, cosa altrettanto importante, la storia dei fan le cui vite sono state toccate dalla musica e talvolta cambiate per sempre. È anche la storia di come la musica e la composizione possano unire generazioni, culture, paesi e, in un’epoca di rancore e divisione, dare a tutti noi un motivo per sperare.“