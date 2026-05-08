Credit: Bandcamp

I lanciatissimi she’s green, band emergente e astro nascente in ambito shoegaze, hanno pubblicato il nuovo brano “empty house”, un nuovo singolo che arriva assieme all’annuncio del loro primo tour da headliner nel Regno Unito e in Europa tra agosto e settembre. Mettetevi il cuore in pace, non c’è ovviamente nessuna data italiana.

“empty house” precede l’imminente EP “swallowtail”, curato dal produttore Sonny DiPerri, in uscita per Photo Finish Records il 10 luglio.

Una canzone dolcissima e struggente, praticamente quasi tutta chitarra/voce (prima che il resto della band entri ma sempre in modo pacato): una dimensione che non conoscevamo per la band di Minneapolis che conferma la sua versatilità magica.

<a href="https://shesgreen.bandcamp.com/track/empty-house">empty house by she's green</a>

La frontwoman Zofia Smith afferma: “‘empty house’ è una metafora della bellezza dell’impermanenza della vita. Immagina il tuo corpo come una casa vuota, un luogo in costante usura e riparazione, dove le cose vanno e vengono – persone, ricordi e pezzi di noi stessi.“

Ecco le date inglesi ed europee di settembre:



1 Rough Trade, Bristol, UK

2 The Lodge, Manchester, UK

3 DUST, Brighton, UK

4 The Lower Third, Londra, UK

5 Le Pop Up du Label, Parigi, Francia

6 Botanique (Witloof Bar), Bruxelles, Belgio

8 Rust, Copenhagen, Danimarca

9 Nochtwache, Amburgo, Germania

10 Privatclub, Berlino, Germania

11 Yard Club at Kantine, Colonia, Germania