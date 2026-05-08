Le Last Dinner Party hanno pubblicato il nuovo singolo “Big Dog”, accompagnato da un brano spoken word intitolato “Come All You Beasts”.

Queste nuove uscite rappresentano le prime pubblicazioni dopo l’uscita del loro secondo album “From The Pyre“, lo scorso anno.

Durante i loro tour – fin da prima dell’uscita del loro album di debutto “Prelude To Ecstasy” – la band ha suonato “Big Dog”, recitando una poesia ad ogni concerto prima di eseguirla dal vivo. La canzone era rimasta inedita fino ad ora.



Per quanto riguarda la poesia, “Come All You Beasts” si presenta come “un modo per introdurre gli elementi folcloristici e narrativi di ‘From the Pyre’ in ‘Big Dog’“, ha detto la bassista Georgia Davies.

“I temi della canzone sono stati intrecciati con versetti della Bibbia, sovvertendo i messaggi prescrittivi sulla sicurezza delle donne. Siamo sempre state ispirate dalla poesia e dalla performance in tutte le loro forme, quindi lo spoken word con accompagnamento improvvisato ci è sembrato una naturale estensione della nostra arte“.