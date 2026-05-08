Mike D dei Beastie Boys ha pubblicato il suo primo singolo da solista, “Switch Up”.
L’uscita di questo brano segna la prima uscita musicale di un membro dei Beastie Boys dall’album del 2011 “Hot Sauce Committee Part Two”.
Il singolo segue la sua apparizione a sorpresa sul palco con i figli Davis e Skyler, ovvero la band indie-dance Very Nice Person e l’annuncio di una serie di concerti da solista.
Il brano è nato dopo una serie di esperimenti “spensierati e senza pressioni” nel suo studio di registrazione casalingo insieme ai figli, secondo quanto riportato in un comunicato stampa.